Max Verstappen nu officieel Sportman van het Jaar

Laat die Jaap Eden zien, anders is het niet gebeurd!

Max heeft eindelijk de Jaap Eden trofee in zijn bezit, waardoor ongelovige Thomassen niet meer kunnen twijfelen aan zijn status als Sportman van het Jaar. Zoals bekend schreef Max Verstappen afgelopen winter deze felbegeerde titel op zijn naam. De scheurneus kwam het bijbehorende beeldje echter niet ophalen. Daar ging enige historie aan vooraf.

In 2015 werd onze Max niet eens genomineerd voor de trofee. Dat jaar ging de ‘Schicht uit Bantega’ Sjinkie Knegt met de titel aan de haal. Hij kreeg destijds de voorkeur boven twee paardenfluisteraars: Jeroen Dubbeldam behaalde wat overwinningen met peerd Zenith en Niek Kimmann ging dat jaar hard met zijn stalen BMX-ros.

Of Max’ afwezigheid te maken had met deze snub of niet, dat weten we niet zeker. Wel is het zo dat Max vorig jaar al vóór het hele sportfeestje aangaf dat hij niet per se zat te wachten op de titel. Hij genoot liever van een welverdiende vakantie. Wat spreekt voor de organisatie is ‘de Jaap Eden’ echter alsnog naar Verstappen ging. Als surrogaat-Max nam Jan Lammers het beeldje in ontvangst.

Onlangs bleek echter dat Max het beeldje nog steeds niet opgehaald had bij de Le Mans veteraan. Dit ongetwijfeld tot ergernis van enkele lieden uit de sportieve goegemeente, bij wie een dergelijke ‘zero f*cks given’-opstelling in het verkeerde keelgat schiet.

Onder het mom ‘beter laat dan nooit’ heeft Max nu echter alsnog het beeldje in ontvangst genomen. Bij de overhandiging maakte Jan nog een geslaagde grap over biedingen op Marktplaats en zei Max iets in de trant van ‘ach, we kunnen het nog wel een paar keer doen’. Deze boude uitspraak floepte er wellicht een beetje uit bij MV33. De oude Jan poetste daar echter netjes overheen door meteen te zeggen ‘ja, je zal er nog wel een paar winnen’. Waarvan akte. Eind goed, al goed? (via NOS.nl)