Max Verstappen: simulator haalt het niet bij het echte werk

Desalniettemin vindt Max het wel leuk om af en toe een spelletje te doen.

Dat Max Verstappen als hij even niet racet vaak achter een scherm zit te gluren naar polygonen is genoegzaam bekend. Verstappen is bijvoorbeeld aangesloten bij een sim racing-team genaamd Team Redline. Toch kan niks volgens VES op tegen het echte werk.

Verstappen verkondigde aan RedBull.com:

“In de virtuele wereld ben ik niet verkeerd, maar in een echte auto ben ik beter. Het voelt niet aan als de werkelijkheid, je voelt de G-krachten niet wanneer je door een bocht gaat. Dat is het grootste verschil. Niets kan tippen aan het echte werk. Ik eindig liever in het echt op het podium dat dat ik in een spelletje een race win. Virtual Reality is de nieuwste ontwikkeling en zal ongetwijfeld een grote impact hebben, maar zo leuk als racen in het echt wordt het nooit.”

Desalniettemin geeft Max aan dat hij zijn competitieve instelling ook achter het virtuele stuur niet verliest:

“Ik ben een redelijk competitieve gamer, zeker wanneer ik tegen de andere leden van Team Redline race. Dan wil je toch de beste rondetijden neerzetten en jezelf vergelijken met de besten, dus dan ben ik vrij competitief ingesteld.”

Uit het antwoord dat Max op de vraag geeft of hij ook wel eens andere computerspelletjes speelt, blijkt dat Max ondanks zijn snelle ontwikkeling in de F1-wereld naast de baan nog steeds een young gun is.

“Ik speel ook wel eens FIFA en Call of Duty.”

Of hij met die spelletjes wél kan winnen van Bono, dat is ons niet bekend.