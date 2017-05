Max Verstappen: “Vier titels mogelijk te weinig”

MV33 gaat nog even door met de gepeperde uitspraken.

Behalve zijn ongezouten mening over andere weggebruikers, had Max nog meer te vertellen aan kwaliteitspublicatie De Kampioen. De kampeer-liefhebbers vroegen hem namelijk ook nog wanneer hij écht tevreden is aan het einde van zijn F1-carrière. Max wil niet te ver op de zaken vooruit lopen, maar opvallend genoeg noemt hij wel een hard cijfer:

“Ik weet op dit moment niet wanneer ik écht tevreden ben. Misschien heb ik straks in mijn carriere vier keer een WK gewonnen, maar ben ik toch niet tevreden, omdat ik veel kansen heb gemist.”

Het getal van vier lijkt niet zomaar uit de lucht gegrepen. Momenteel is Vettel de coureur met de meeste titels op de grid, hij pakte er vier achterelkaar in de periode van 2010 tot en met 2013 met de dominante Red Bull. Hamilton miste vorig jaar een uitgelezen kans om gelijk te komen met de Duitser en bleef steken op drie titels. Eentje daarvan behaalde de Brit voor McLaren in 2008 en twéé voor Mercedes in 2014 respectievelijk 2015. De andere kampioenen op de grid zijn Alonso (Renault, 2005 en 2006) en Raikkonen (Ferrari, 2007). Michael Schumacher is de Rekordmeister met zeven eindoverwinningen.

Gezien Max’ leeftijd en overduidelijke klasse achter het stuur is het makkelijk om te voorspellen dat de Nederlander ettelijke titels gaat pakken. Als hij wil kan hij immers nog een kleine twee decennia door in de F1. Maar, ook in het verleden leken enkele coureurs op pad te kunnen gaan naar het record van Der Michael. Vervolgens kwamen zij er echter achter dat je maar net in de juiste auto moet zitten om te winnen.

Laten we hopen dat Max op zijn minst één titel pakt, zodat hij er niet net als Barrichello op blijft jagen tot hij een jaartje of veertig is.