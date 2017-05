Max Verstappen vindt de Volkswagen Golf mooi

Max praat over zijn auto's.

Een opvallende ontboezeming van Max Verstappen. Sommige haters hadden misschien al een vermoeden bij het zien van Max’ pet, maar toch weet je het nooit zeker. Het hoge woord is er nu echter uit: Max Verstappen houdt inderdaad van de vorm van de Volkswagen Golf.

Max babbelde onlangs met CNN over zijn prille leven als F1-coureur en zijn persoonlijk vervoer weg van het circuit. Nu hebben we Max al eens gezien met zijn Porsche 911 GT3 RS. Het gerucht gaat dat hij ook een Mercedes C63 AMG heeft/had. Eerder gaf MV33 al aan dat hij liever tien verschillende mooie auto’s zou hebben dan de nieuwe hypercar voor op de weg van Aston Martin.

In het interview met CNN laat Max de bleppers echter grotendeels achterwege en houdt hij het bescheiden. Gevraagd naar wat zijn eerste auto was, antwoordt Max:

“Een Renault Clio RS. Maar ik heb er heel weinig mee gereden omdat ik in eerste instantie mijn rijbewijs nog niet had. Eerst had ik een gele, maar daarna kreeg ik een grijze. Die laatste vond ik eigenlijk mooier.”

Geen fan van TEAM GEEL dus, die Max. De interviewster gaat echter verder door te stellen dat Max vast niet het type mens is dat zijn eigen auto zelf moest betalen en vraagt wat Max had uitgekozen als dat wel het geval was geweest. Max antwoordt:

“Nee, de Renault was een cadeau van Toro Rosso. Als ik zelf had mogen kiezen was ik denk ik voor een Volkswagen Golf gegaan. Ik houd wel van de vorm van die auto.”

Het is duidelijk dat Max zich niet geroepen voelt om de leverancier van de motor achterin zijn RB13 overmatig veren in de Franse derrière te steken. Tenslotte wordt Max nog gevraagd wat hij momenteel rijdt:

“Alleen mijn scooter. Maar ik heb een DB11 besteld, wat een gave wagen is. Die krijg ik binnenkort.”

Leuk en aardig maar…een Golf dus. Wat zal Max dan gebaald hebben toen zijn GTI-tje in een A3 veranderde…