Max Verstappen: we kunnen in Australië nog niet winnen

MV33 reist niet met al te hoge verwachtingen af naar een land down under...

Gisteren werd Max Emilian uitgezwaaid door een legioen hoopvolle fans die hopen/verwachten dat Max dit jaar op zijn sloffen de titel binnen gaat halen. Maar, de man in kwestie blijft in een interview met de Telegraaf terughoudend over zijn kansen. Op de vraag of Max dit jaar extra druk op zijn schouders voelt nu hij door de hele wereld vanaf de start van het seizoen gezien zal worden als een van de titelkandidaten antwoordt de Nederlander:

“Nee, want het is altijd even afwachten hoe goed dat we zijn. Ik denk persoonlijk dat we op dit moment nog niet voor de overwinning mee kunnen doen. Ik denk wel dat we veel kunnen verbeteren gedurende het seizoen, maar ik denk in Melbourne dat we op dit moment nog niet snel genoeg zijn dat te kunnen doen [winnen].”

Het is misschien niet wat we met zijn allen willen horen, maar Max staat niet alleen met zijn mening. Dit sentiment sluit aan bij hetgeen dat teamgenoot Ricciardo al uitte vlak na zijn laatste testdag in de RB13.

Nu we het toch hebben over die RB13, Max werd ook gevraagd of hij een andere rijstijl nodig heeft nu de auto’s veel meer downforce hebben ten opzichte van vorig jaar. Op deze vraag gaf hij een antwoord dat fans van Ricky Bobby uit de NASCAR-parodie Talladega Nights bekend in de oren zal klinken.