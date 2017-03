Max Verstappen: we zijn te langzaam

Alternatieve titel: Lewis Hamilton is de F1-kampioen van 2017!

Je las het hier eerst dames en heren! Het is grappig omdat het waar is! Enfin, laten we dit even voor wat het is en luisteren naar de bevindingen van onze Max.

Na de eerste vrije training vanochtend gaf Max nog aan redelijk tevreden zijn over zijn eerste optreden tijdens een GP-weekend dit jaar. Maar nu de raceheld wat tijd heeft gehad om een en ander te laten bezinken, bewegen zijn uitspraken zich iets meer richting vrees op de schaal tussen hoop en vrees.

“We proberen voor morgen een betere balans en meer snelheid in de auto te vinden. We zijn op het moment nog wat te langzaam en proberen ons te verbeteren. Ik denk dat we staan waar ik ons had verwacht, op dit moment als het derde team. We gaan er nu het beste van maken.”

Tsja, het derde team dus. Precies datgene waar we na de wintertests en de uitlatingen van Max en Daniel daarover al vreesden. Maar op dat moment hoop je nog dat Red Bull misschien toch zand in de ogen aan het strooien is. Dat zou in theorie nog steeds kunnen, maar niks lijkt daar momenteel meer op te wijzen. Max geeft via zijn eigen site aan dat hij zijn hoop inmiddels vooral gevestigd heeft op een superstart.

“Hopelijk hebben we zondag dan een goede start, want als we ervoor rijden, kunnen ze ons toch niet inhalen.”

Als Max vooraan rijdt dan komt immers niemand er meer langs, zeker niet nu de Max-regel ook nog eens officieel is afgeschaft. Tenslotte heeft VER nog wat droog commentaar in petto over zijn schuiver in bocht 12:

“Ik had wat onderstuur, ging van de baan af en beschadigde de vloer.”

Laten we hopen dat Newey nog even de tijd vindt om wat extra dingetjes te tekenen gedurende het seizoen.