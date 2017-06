Max Verstappen wil al zijn F1-auto’s houden

Gezien Max' leeftijd is hij misschien ook wel fan van Pokémon. Gotta catch 'm all!

Max Verstappen heeft aangegeven dat hij alle F1-bolides waar hij in zijn carrière mee rijdt het liefst wil houden. Hij is van plan ze neer te zetten in een groot magazijn. Onlangs gaf voormalig F1-kampioen Mario Andretti nog aan dat het niet verzamelen van zijn raceauto’s het enige is waar hij echt spijt van heeft in zijn race-carrière.

Van sommige coureurs is bekend dat ze wél een F1-auto hebben gekregen van het team waar ze bij reden. Zo kreeg Felipe Massa vorig jaar zijn FW38 cadeau bij zijn ‘afscheid’. We zijn benieuwd of Williams hem de FW40 van dit jaar ook weer cadeau gaat doen.

Williams is sowieso een team dan scheutig is met het weggeven van auto’s. Van Juan Pablo Montoya is namelijk ook bekend dat hij een BMW-Williams is zijn epische mancave heeft staan. Naast de F1-auto staat daar overigens ook een auto uit zijn CART-tijd en een hele verzameling radiografisch bestuurbare helikopters.

Ook voormalig Red Bull coureur Sebastian Vettel heeft een speciale band heeft met zijn auto’s. Hij geeft al zijn auto’s bijvoorbeeld een naam en had bij Red Bull in zijn contract staan dat hij de auto’s mocht houden. Toen Max gevraagd werd of hij dacht dat Red Bull hem ook zijn auto’s zou gunnen, zei Max:

“Absoluut. Vettel mocht dat destijds ook, alleen heeft hij ze nog niet gekregen. Waarschijnlijk omdat hij ze anders direct opstuurt naar Maranello. Hij zal ze uiteindelijk wel krijgen en dat is ook mijn doel. Ik hoop over een tijd een heel magazijn te hebben, maar ik wil eerst nog wel een paar jaar meedoen.”

