Max Verstappen wil grof geld zien van supermarkt Picnic

Max laat zijn spierballen zien. Een en ander heeft te maken met de eclatante ripoff die online supermarkt Picnic maakte van het reclame-filmpje dat Max maakte voor sponsor Jumbo.

MV33 heeft al verschillende filmpjes gemaakt voor de toko van Frits van Eerd. In één ervan veranderde de autofluisteraar zelfs een Volkswagen Golf in een Audi A3. Meer recent heeft Max een bijbaantje aangenomen als bezorger bij Jumbo. Met zijn F1-bolide bezorgt hij op TV regelmatig verse waren bij de familie van Bas en Lieke. De reclame valt kennelijk in de smaak want morgen gaat ‘ie op voor een Gouden Loekie. Asjemenou!

Één dag nadat de reclame gelanceerd werd, haakte interwebz-supermarkt Picnic echter handig in op de Max-gekte. Zij kwamen met een schaamteloze ripoff op de proppen, die ze zelf betitelden als een parodie. In de reclame zie je hoe Max iemand gehuld in een Red Bull-racepak en een Max-petje op boodschappen bezorgt in de Mega Track bezorgkar. Voordat hij in dit karretje stapt zie je hem nog even langs een auto van Jumbo lopen.

Nadat het filmpje viraal ging trok Picnic het filmpje terug. Jumbo gaf te kennen dat ze er wel om konden lachen en de zaak verder lieten gaan. Het team van Max Verstappen daarentegen gaf aan juridische stappen te ondernemen jegens de Toyota Picnic.

Max’ manager Raymond Vermeulen bevestigt vandaag tegenover het AD dat Max 350.000 Euro wil zien van Picnic. Volgens hem komt dit bedrag overeen met de vergoeding die Max normaal gesproken gevraagd had om daadwerkelijk mee te werken aan de reclame.

Nou lijkt dit wellicht in eerste instantie een tikje flauw van Max. Maar Vermeulen geeft aan dat de rechtszaak vooral dient om te voorkomen dat andere partijen met Max’ ‘merk’ aan de haal gaan. Voordat je het weet wordt je beeltenis immers gebruikt voor allerlei rare producten, waar je part noch deel aan hebt. Zo wilde Ford bijvoorbeeld ooit niet dat Ferrari een auto F150 zou noemen. Dat was geen lik-op-stuk voor het niet doorgaan van de aankoop van het Italiaanse bedrijf in de jaren ’60. Als Ford het gebruik van de naam niet zou aanvechten jegens Ferrari zouden andere bedrijven van minder allooi de F150-bagde ook kunnen vernachelen.

Een serieuze kwestie dus, met als bijkomend voordeel dat er mogelijk 350.000 Euro voor de Nederlander in het verschiet ligt. Daar kan je aardig wat helikoptertjes voor huren.