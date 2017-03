Max wil nog 15 jaar door in de Formule 1

In een vraaggesprek over de te gebruiken motoren in de Formule 1, slaat Verstappen een interessant bruggetje naar het verdere verloop naar zijn carrière.

Onlangs vonden gesprekken plaats over de toekomst van het motorenbeleid binnen de Formule 1. De huidige geblazen V6 die wordt aangevuld door hybride techniek werkt als een trein, maar klinkt nog minder spannend dan de staafmixer van je buurvrouw. Da’s geen ramp, maar als je vette bedragen neertelt voor een kaartje wil je als toeschouwer waar voor je geld!

Max Verstappen zou het liefst zien dat de Formule 1 terugkeert naar de atmosferische 3.0 V10, die voor het laatst in 2005 werd gebruikt. Die dingen waren niet alleen bizar krachtig (BMW haalde naar verluidt tegen de 1.000 pk uit hun motoren), maar als ze klonken hemels en duivels tegelijk. Een simpel zoekrondje op het web leert dat die ouwe atmosferische blokken met gemak over de 140 dB heen gingen. Da’s ongeveer hetzelfde geluidsniveau als wanneer je vlakbij een opstartende straaljager staat.

In hetzelfde interview geeft Max aan dat hij nog 15 jaartjes doorgaat in de F1. Wat voor de periode daarna op motorengebied wordt besloten zal hem verder worst wezen, al mag de elektrificatie van de sport wat Verstappen betreft nog even duren. Wat hij na z’n werkzame leven in de F1 gaat doen? Max heeft er wel ideeën over, maar houdt de lippen stijf op elkaar.

Groot gelijk ook, eerst nog maar eens wat overwinningen en kampioenschappen aaneenrijgen. Daarna misschien een Le Mans-avontuur met pa Jos..?