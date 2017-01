McLaren en BMW gaan wederom samenwerken

Het jonge Britse merk en het trotse Beierse familiebedrijf kunnen meer van elkaar leren dan je zou denken...

McLaren en BMW gaan way back. Tijdens de ontwikkeling van de geweldige F1 klopte McLaren in eerste instantie bij Honda aan voor motoren. BMW werd uiteindelijk de leverancier van de V12, de auto won in vrijwel ongewijzigde vorm Le Mans en de rest is geschiedenis.

Die geschiedenis krijgt nu een staartje, want BMW en McLaren gaan samenwerken om motoren efficiënter te maken. Daarbij gaat het vooral om het ophogen van het specifieke vermogen, dus het aantal pk’s per liter cilinderinhoud. Meer vermogen is daarbij slechts één voordeel, het andere is natuurlijk gericht op het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Of je geeft gewoon toe dat elektrisch rijden de toekomst is en stopt met trekken aan een dood paard.

Zoals het er nu uitziet moet deze techniek per 2020 in motoren van BMW en McLaren terug te vinden zijn. Het project wordt overigens gesponsord door de Britse overheid en McLaren heeft de leiding gekregen. Verder werken Ricardo en Grainger and Worrall mee, die zich vooral over de te gebruiken materialen zullen buigen.

Het project kost in totaal 28 miljoen GBP waarvan de helft afkomstig is uit subsidiepotten, die moeten immers leeg getrokken worden. We vinden het trouwens opmerkelijk dat McLaren hiervoor samenwerkt met BMW en niet met Honda, de motorenleverancier van het F1-team. Maar dat ligt mogelijk aan ons.