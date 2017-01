McLaren gaat haar F1-auto’s een nieuw kleurtje geven

Het team uit Woking grijpt terug naar een historisch potje verf.

Er zijn van die teams die ‘altijd’ hun auto’s in dezelfde kleur spuiten en je hebt teams die elk jaar de kleur van de wagen afstemmen op de kleur van de nieuwe sponsor. McLaren hangt daar een beetje tussenin, in de loop der jaren zijn er maar een paar verschillende thema’s voorbijgekomen. Het F1-avontuur begon in 1966 met een witte auto, maar al tijdens seizoen 1967 werd overgegaan op McLaren’s huiskleur: oranje. In 1973 worden de auto’s rood met wit, aangezien doodsstokjesfabrikant Marlboro de hoofdsponsor wordt. Dit blijft zo tot West het peukje in 1997 overneemt en de auto’s voortaan zwart, zilver, wit en een klein beetje rood zijn. In 2006 houdt West het voor gezien en worden de McLaren’s grotendeels zilver, maar blijven de basiskleuren hetzelfde. De laatste twee (Honda) seizoenen voert juist zwart de boventoon, waarbij in 2016 zelfs het zilver volledig is verdwenen.

Voor aankomend seizoen staat echter de grootste kleurverandering sinds 1996-1997 op stapel, aangezien er zeer hardnekkige geruchten zijn dat McLaren weer in het kenmerkende oranje gaat rijden. Zak Brown, de soort-van-vervanger van Ron Dennis, is het brein achter de nieuwe look. Hij heeft in de F1 zijn sporen verdiend als het op marketing aankomt en vond dat het roer ook visueel gezien om moest bij McLaren. Concrete uitspraken over de kleur zijn nog niet gedaan, maar dat McLaren een teaser (voor de onthulling van de nieuwe auto) op haar website heeft met cijfers in de bekende oranje kleur, is alvast een dikke vette hint.

Voor een ieder die wat visueler is ingesteld, check even de gallery voor wat voorbeelden van de livery’s van McLaren in de Formule 1 door de jaren heen als ook het gebruik van oranje als huiskleur van de Britse fabrikant.