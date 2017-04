McLaren is WOEST: “de Honda ging vandaag niet 1x stuk”

Al het hele jaar hebben de monteurs lekker veel werk aan de Honda-aandrijflijn. Vandaag zat het hele zooitje in de pitbox met de armen over elkaar terwijl Stoffel Vandoorne maar blééf rijden.

Na de afgelopen race in Bahrein bleef het F1-circus hangen in de zandbak voor enkele testdagen. Normaal gesproken niet heel nieuwswaardig want er worden hooguit enkele nieuwe onderdelen getest. Ook zijn dit soort gelegenheden prima om de derde coureur van het team wat ervaring op te laten doen. Vandaag was echter geen normale testdag…

Bij McLaren is men namelijk volledig in paniek, want Stoffel Vandoorne slaagde er vandaag in om maar liefst 81 ronden af te leggen! Met een McLaren! Van dit jaar! Zonder ook maar één keer de motor of een MGU te wisselen!

Los daarvan reed de Belg ook nog eens een niet onaardige tijd. Hij zette met 1:32,108 de vierde tijd op de klok terwijl Bottas met 1:31,280 de snelste tijd pakte. Het zegt verder allemaal weinig, maar het plaatst de prestatie van McLaren, Honda en Vandoorne min of meer in perspectief.

We hopen voor de Britse renstal van harte dat bij de volgende race in Rusland alles weer doet wat het moet doen en dat er voor de start van de race minstens één rokende McLaren in het gras staat. Wat denken die maffe Jappen wel.