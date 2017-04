McLaren maakt vervanger Alonso bekend

Fernando Alonso laat de GP van Monaco schieten voor een avontuur in Indianapolis. Z'n vervanger is inmiddels officieel aangekondigd.

Het hing al een poosje in de lucht, maar niemand minder dan Jenson Button keert voor een eenmalig optreden terug in de F1-arena. De kampioen van 2009 staat te popelen om in het prinsdom te laten zijn dat hij nog steeds een stevig potje kan sturen:

“I’m thrilled to be making a one-off return to Formula 1 racing, and I couldn’t think of a better place to make that return than my adopted home Grand Prix: Monaco. I’ve won the race before, in 2009, and it’s one of my all-time favourite racetracks. It’s a tricky street circuit on which a good driver can really make a difference – and, although the McLaren-Honda MCL32 hasn’t begun the season well, I think it may be more suited to Monaco than to the faster circuits that Fernando [Alonso] and Stoffel [Vandoorne] have raced it on so far this season.