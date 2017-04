Meer affengeile feitjes over de nieuwe BMW M5

We weten weer wat meer over de über-Fünfer.

Hoewel we de F10 M5 absoluut niet gaan vergeten, zijn we ontzettend benieuwd naar de nieuwe F90 M5 die BMW later dit jaar zal onthullen. De M550i is namelijk al een behoorlijk dikke bak en voor de M5 zal daar nog een flinke schep bovenop komen. De auto moet immers concurreren met de dik 600 pk sterke Mercedes E63 AMG S (rijtest).

Dat de nieuwe M5 voor het eerst de beschikking krijgt over vierwielaandrijving wisten we al. Dat net als bij de E63 AMG die vierwielaandrijving uitschakelbaar is waardoor je alleen aandrijving hebt op de achterwielen ook. Dankzij een Instagram-poster die bij een preview-evenement voor de M5 in Singapore was, hebben nu echter nog wat extra info.

Om te beginnen met het technische vlak: een 4.4-liter grote motor zorgt zoals verwacht voor ‘meer dan 600 pk’. Het blok wordt gekoppeld aan een versnellingsbak met acht verzetten. Naast de pure ‘drift modus’ krijgt de auto ook een setting die xDrive Sport heet. Waarschijnlijk wordt in die laatste modus slechts een klein deel van de power naar de voorwielen gestuurd. Verder krijgt de nieuwe M5 een dak van carbon fiber, wat een primeur is voor het model.

Daarmee gaan we al geruisloos een beetje door naar het uiterlijk. De bron meldt dat BMW weer iets aparts gaat maken van de spiegels op de M5. De units zijn naar verluidt fors groter dan bij de M3 (rijtest) en M4. Tevens verdwijnt de airscarf op de flank ten faveure van een M-specifiek ventilatierooster. Eigenlijk is alleen dat al voldoende reden om voor de M te gaan, want de normale airscarf is natuurlijk graflelijk.



