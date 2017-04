‘Meer BMW CS-modellen in de pijplijn’

De M4 CS was pas het tipje van de sluier.

De nieuwe BMW M4 CS is de middenweg als het gaat om comfort en sportiviteit. Niet zo hardcore als de GTS, maar ook niet zo ‘soft’ als een reguliere M4. Voor zover je van soft kunt spreken natuurlijk.

Chef Marketing bij BMW M, Peter Quintus, heeft gezegd dat het CS recept verder zal worden uitgemeten over het gamma van M-producten. De M2 (rijtest) zal naar verluidt de eerstvolgende CS-kandidaat worden. De auto’s worden in een gelimiteerde oplage gemaakt. 3.000 M4 CS’en zullen volgens Carbuzz van de band rollen. Ter vergelijking: van de M4 GTS werden 700 exemplaren gebouwd.

Volgens Quintus was BMW verrast over het succes van de GTS. Om klanten niet te nakken bleef de productie van de GTS gelimiteerd. In plaats daarvan is er nu dus de M4 CS. De uitspraken van Quintus kun je overigens met een klein korreltje zout nemen. Het blijft natuurlijk een doorgewinterde marketingboy.