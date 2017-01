De meest heftige occasion die je deze week gaat zien

Ondanks een acute spoedvergadering is het de redactie niet gelukt om genoeg geld op te brengen om deze Pagani Zonda Tricolore aan te schaffen.

Althans. Dat denken we. Seven Car Lounge, waar de Italiaanse supercar te koop staat, wil namelijk niet zeggen wat het monster moet gaan kosten. Enkel serieuze geïnteresseerden krijgen dit te horen. Een prijsindicatie van deze Zonda is lastig te zeggen, maar minder dan twee miljoen euro kost de supercar zeker niet.

Van de Zonda Tricolore *maakt Italiaans handgebaar* zijn er slechts drie. De body is volledig van carbon met een blauw thema. Dat kleurtje komt ook weer terug op de remklauwen. De velgen hebben daarentegen een gouden kleur. Het maakt niet uit van welke hoek je deze supercar bekijkt: de Zonda maakt gewoon indruk. Dat deed ‘ie in 1999 als C12, en dat doet ‘ie nu nog steeds.

Het blauwe thema is verder doorgetrokken in het interieur in combinatie met witte elementen. Eindelijk eens een interieur van een supercar dat niet compleet saai of uit z’n verband is gerukt.

De Tricolore is technisch gebaseerd op de Cinque. De bekende AMG V12, die in deze setting goed is voor 678 pk en 780 Nm. De nieuwprijs van de Tricolore bedroeg exclusief alle belastingen 1,3 miljoen euro.