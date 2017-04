Meest verkochte merk van maart is NIET Volkswagen

Sterker nog, de Duitsers eindigde op plek vier. De winnaar van maart mag gerust een verrassing heten.

Kijken we naar de nationale verkoopcijfers van januari tot en met maart 2017, dan staat Volkswagen nog aan kop met 12.587 personenautoregistraties, maar afgelopen maand was ronduit belabberd voor de Wolfsburgers. Slechts 2318 VW’s gingen er op kenteken, terwijl de eerste twee maanden van dit jaar dus al ruim tienduizend exemplaren gele platen kregen. Daarmee eindigt Volkswagen op plek vier in de statistieken van maart, achter Peugeot (2581), Renault (3707) en een merk dat bijna vierduizend auto’s wist te verkopen.

Dat is het merk dat 33 jaar achtereenvolgend het bestverkochte merk van Nederland was, maar daarna in een dip belandde waar Fernando Alonso nog een puntje aan kan zuigen. Jazeker, het is Opel dat deze maand verreweg de meeste registraties op haar conto kan bijschrijven: 3950 om precies te zijn. In de top vijf van de bestverkochte modellen vinden we dan ook drie Opels: de Karl op plek twee (1094), de Astra op drie (1018) en de Corsa op vijf (907). Alleen de Renault Clio verkocht beter (1154) en plek vier is opvallend genoeg voor de Ford Fiesta (956). Opvallend omdat het nieuwe model reeds gepresenteerd is. Kennelijk zijn de dealers flink aan het strooien met kortingen om de oude voorraden weg te werken en niet zonder succes.

In totaal werden in het eerste kwartaal van dit jaar 119.927 auto’s op kenteken gezet, tegenover 98.626 auto’s in dezelfde periode vorig jaar. Dat is niet alleen in aantallen een flinke stijging, ook percentueel is het de moeite: een plus van 22 procent. Volgens marktonderzoeker Aumacon is die stijging deels te wijten aan het feit dat veel relatief onzuinige auto’s dit jaar op kenteken zijn gezet in verband met een daling van de bijtelling van 25 naar 22 procent. De schatting is dat eind van het jaar zo’n 425.000 nieuwe auto’s zijn geregistreerd, tegenover ruim 383.000 vorig jaar.