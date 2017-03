Megagallery: Jaguar’s concurrent voor de Tesla Model X

We hebben een forse stapel plaatjes voor je van de Jaguar I-Pace Concept. De ontwikkeling van deze Britse elektro-SUV is kennelijk dusdanig ver gevorderd, dat JLR de tijd rijp achtte om de auto door Londen te sturen.

Bij gebrek aan serieuze concurrentie is de Tesla Model X momenteel heer en meester in het segment der elektrische SUV-achtigen. Daar kan spoedig verandering in komen aangezien Jaguar druk bezig is met de ontwikkeling van de I-Pace, een eveneens elektrische SUV die we eerder al aan je voorstelden.

De I-Pace werd onlangs meegenomen voor een ritje door de straten van Londen en uiteraard leverde dat een stapel nét iets te gelikte plaatjes op. Desalniettemin krijg je op deze manier een prima beeld van de aankomende Jag, of in elk geval beter dan wanneer het ding op een beurs staat te glimmen met een stel wulpse dames ernaast.

Volgens de NEDC-cyclus krijgt de I-Pace een actieradius van ruim 500 kilometer. Wees niet verbaasd als de actieradius in de praktijk maximaal 400 kilometer bedraagt, maar het geeft een indicatie. De Jag zoeft in ongeveer 4 tellen naar 100 km/u dankzij de elektromotor die 400 pk en 700 Nm levert. Het accupakket heeft een capaciteit van 90 kWh, opladen tot 80% zou ongeveer 90 minuten duren met een 50 kW DC. De productieversie zou in de tweede helft van 2018 al op de weg te bewonderen zijn.

Maar dan de belangrijkste vraag: is ‘ie mooier dan een Model X? Roept u maar!