Megaheld Kimi Raikkonen opent eigen Karaoke Bar

Op de dag dat teamgenoot Vettel de banden in vliegt tijdens de eerste test van het jaar op Fiorano, heeft Kimi hele andere dingen aan zijn hoofd.

Diehard F1-fans hebben vast al meegekregen dat Vettel vandaag een schuivertje maakte tijdens een test met Pirelli’s nieuwe regenbanden. De Cinturato’s zouden dit jaar veel beter moeten zijn dan voorheen. Misschien is dat ook zo, maar de eerste tekenen zijn niet hoopvol. Vettel hield overigens alleen een paar blauwe plekken over aan zijn klapper.

Teamgenoot Kimi daarentegen heeft echter wel iets te vieren. Het Finse magazine met de pakkende naam Seitsemän Päivää maakte namelijk bekend dat de kleurrijke 37-jarige coureur een karaoke bar gaat openen in de Finse hoofdstad Helsinki. De bar komt naar verluidt op de locatie waar Kimi zijn boot opslaat als hij ‘m niet gebruikt. Mogelijk gaat het om dezelfde boot waar hij ooit stomdronken vanaf lazerde.

Ondanks dat Kimi al enkele jaren niet meer gewonnen heeft in de Formule 1 is hij nog steeds een van de populairste coureurs op de grid. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feit dat de man zero f*cks geeft. Vooral als de Iceman de nodige Smirnoff achter de keizen heeft, pleegt hij nog wel eens gekke dingen te doen. Karaoke zingen bijvoorbeeld.

Tsja, we’ve all been there…De naam van Kimi’s fijne etablissement is nog onbekend. In april gaat het werk aan de bar pas echt goed los. Dus mocht je in de toekomst een keer in Helsinki zijn, dan weet je nu waar je terecht kan om eens goed Purple Rain door de speakers te blèren.