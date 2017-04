Meivakantie gaat filechaos veroorzaken

Het is weer zover: ons hele landje heeft gezamenlijk vrij komende week. En dus zullen de wegen bomvol zijn.

Dat melden tenminste instanties die geacht worden er verstand van te hebben, zoals de VID. De verwachting is dat eind van de ochtend de wegen al dicht zullen lopen, met name in het midden en zuiden van het land. Met name als je in de buurt van bijvoorbeeld de Veluwe, de Bollenstreek of langs de kust moet zijn vandaag, raden we je aan genoeg eten, water en een dekentje tegen de kou mee te nemen. Je weet maar nooit immers, files duren lang tegenwoordig.

Overigens zijn onze buurlanden minder vakantiegericht komende week, dus over de grens zal het allemaal wel meevallen. De drukte zal zich met name vandaag voordoen op wegen als de A1, A12 en A27, alsmede de snelwegen en provinciale wegen in de kuststreek. Bovendien zijn er wegwerkzaamheden bij de Afsluitdijk, waardoor verkeer richting Friesland daar waarschijnlijk veel hinder zal ondervinden. Aangeraden wordt om door de polder te reizen om urenlange files te vermijden.

Misschien moet je jezelf een plezier doen en lekker morgenochtend vertrekken richting je camping of bungalowpark naar keuze, dan kom je waarschijnlijk heerlijk ontspannen en zonder urenlang stil te staan aan.