Menselijk lichaam kan straks een stukje Lamborghini krijgen

Van tractoren naar supercars naar het menselijke lichaam. Lamborghini doet het gewoon.

Lamborghini is een automerk dat behoorlijk inzet op de ontwikkeling van carbon. Zo opende het merk vorig jaar in Seattle een gloednieuw laboratorium om onderzoek te doen naar het spul. 2016 was tevens het jaar dat Lamborghini 30 jaar op rij carbon toepast in haar modellen.

Dit trekt dan ook de aandacht van de medische wereld. De Italiaanse autofabrikant gaat namelijk de samenwerking aan met het Houston Methodist Research Institute in de Verenigde Staten. De twee partijen gaan onderzoek dan naar mogelijkheid om carbon fiber toe te passen bij het maken van een prothese.

Het is niet de eerste keer dat Lamborghini samenwerkt met de medische wereld. In thuisland Italië lopen al de nodige partnerschappen tussen medische faciliteiten en het merk met de stier. De toepassing van carbon bij een prothese is niet alleen een gewichtskwestie. De ontwikkelingen van nieuwe materialen moeten er ook voor zorgen dat de prothese bij een patiënt natuurlijker aanvoelt en dat het implantaat langer mee kan gaan.