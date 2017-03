Mercedes-AMG E63 S Estate is sneller dan Audi RS5

Labradors wereldwijd drijven uit hun mand.

Vergis je niet in het uiterlijk van de E63 S Estate, want deze ongekend praktische gezinsbak gaat in 3,5 tellen naar 100 km/u. Alle 612 paardjes komen uit de geblazen 4.0 V8 die de 1.995 kg zware Estate moeiteloos naar de begrenzer (250 km/u) jast. De E63-met-zonder-S is wel een stukje trager. Deze versie pompt er 571 pk uit en raffelt de standaardsprint af in 3,6 tellen.

Oplettende lezers/kijkers zagen al dat Wouter in één van de beursvideo’s aandacht besteedde aan het 4Matic+ label op de flanken. Dit systeem kan het koppel volledig variabel tussen voor- en achteras verdelen, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Verder past er 640 liter labrador in de kofferbak, met neergeklapte achterbank wordt dat alweer 1.820 liter. Aan ruimte geen gebrek dus, behalve als je op de Nederlandse snelweg aan den lijve wilt ondervinden wat dit ding allemaal kan. Een vergelijking tussen het vorige en het nieuwe model vind je HIER.