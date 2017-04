Officieel: Mercedes-AMG GLC 63

Bloedjesnel accelereren met een SUV doe je met deze nieuwe modellen van Mercedes.

Modellen als in meervoud, want de GLC is er als SUV en als SUV Coupé. Tot voor kort was de GLC 43 het topmodel. Met een 3,0-liter grote V6-biturbomotor goed voor 367 pk en 520 Nm aan koppel. Qua performance is dit model al meer dan prima. De SUV doet een sprint naar de honderd in minder dan vijf tellen en dat omschreef @Wouter in de rijtest met de GLC43 als “rete-snel voor een SUV”.

De nieuwe Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ en GLC 63 4MATIC+ Coupé kijken echter neerbuigend neer op hun kleine broertje. Deze twee nieuwe varianten zijn namelijk op alle vlakken dikker, sneller en meer intimiderend.

De prestaties voor de SUV als de SUV Coupé zijn vrijwel gelijk. De GLC 63 heeft de bekende 4.0 V8 biturbo gekregen met 476 pk (650 Nm) of met 510 pk (700 Nm) als je gaat voor de ‘S’ variant. De nieuwe power-SUVs knallen in slechts vier tellen (3,8 als S) naar de 100 km/u. De topsnelheid is zoals gebruikelijk begrenst op 250 km/u.

Beide modellen zullen uitsluitend met vierwielaandrijving (4MATIC) leverbaar worden. Net als andere nieuwe AMG-modellen zullen ook de GLC 63 en GLC 63 Coupé tijdelijk verkrijgbaar zijn als Edition 1. Deze variant kun je herkennen aan onder andere een paar streepjes, 21-inch wielen en een aerodynamisch pakket dat het uiterlijk nog dikker laat ogen.

De Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ en GLC 63 4MATIC+ Coupé zullen later deze maand hun debuut beleven tijdens de New York Auto Show. Geïnteresseerden moeten nog even geduld hebben. De nieuwste AMG-telg is vanaf juni te bestellen en staat pas vanaf september bij de dealer. Een video van de twee nieuwe modellen check je op Autojunk.