Mercedes-AMG GT Coupé: facelift en nu ook als GT C

Niet verrassend, wél heel lekker!

Er was eens een tijd waarin het aanbod AMG GT’s heel overzichtelijk was. Er was een ‘gewone’ AMG GT met 462 pk en een AMG GT S (rijtest) met 510 pk. In tijden waarin zelfs een E-segmenter met meer vermogen te krijgen is, was dat niet toereikend en dus kwam er een AMG GT R met 585 pk. Het gat tussen de S en de R is daardoor echter weer heel groot en dus kwam Mercedes-AMG met de GT C… Roadster. Deze is behept met 557 pk en valt dus mooi tussen de eerder genoemde R en S, maar was er vooralsnog alleen met een stoffen dak.

Niet geheel verrassend is de AMG GT C er nu ook als Coupé en ook deze heeft de beschikking over 557 Duitse Pferden. De topsnelheid ligt met 317 km/u slechts 1 km/u lager dan in de GT R en 10 km/u hoger dan in de GT S. Honderd staat in 3,7 seconden op de teller, waarmee hij respectievelijk 0,1 seconden sneller en langzamer is dan de GT S en GT R.

Verder lanceert Mercedes-AMG direct een Edition 50 model, waarmee ze “50 Years of Driving Performance” vieren. Eigenlijk bedoelen ze 50 jaar AMG, dat in 1967 werd opgericht, want in 1954 kwam Mercedes zelf al met de verre van lullige 300 SL. Deze komt in donkergrijs of wit, beide mat, en verliest daardoor direct weer het subtiele wat de gewone AMG GT nu juist zo aantrekkelijk maakt. Het zou niet mijn verjaardagscadeautje zijn…

Nee, doe mij maar zo’n gele GT S. Deze heeft voortaan dezelfde verticale grille als de GT-R en de Roadster en krijgt tevens vers bumperwerk mee. Zeker zo in het geel en zonder opzichtige spoiler-opsmuk een klassieke schoonheid. Ook onder de kap zijn er kleine verschillen, de AMG GT gaat van 462 naar 476 pk en de GT S doet 523 in plaats van 510 pk.