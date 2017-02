“Mercedes-AMG werkt aan Panamera-concurrent met 600 pk”

Grote plannen in Affalterbach!

Naar verluidt komt Mercedes-AMG in Genève op de proppen met een conceptuele vierdeurs sedan met niet minder dan 600 pk onder de kap. Deze conceptcar zou de toevoeging GT4 krijgen, voor de aandrijving zorgt de bekende biturbo 4.0 V8 die door vrijwel de gehele AMG-range wordt gebruikt. De vierzitter moet de CLS Shooting Brake vervangen tegen de tijd dat de productieversie op de markt komt, men houdt rekening met een marktintroductie in 2018.

De GT4 komt op het MRA-platform te staan, waar ook de C63, E63 en S63 op zijn gebouwd. Zoals we intussen gewend zijn komt er een gewone versie en een “S”, met meer pk’s, mogelijk een elektronisch in plaats van een mechanisch sperdifferentieel en hetere remmerij. Men rekent erop dat deze S dankzij nieuwe twin-scroll turbo’s meer pk’s krijgt dan de E63S, die momenteel goed is voor 612 pk en 850 Nm.

Verder wordt bij de GT4 meer gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen om de prestaties en de rijeigenschappen naar een hoger niveau te tillen. Ook zou de motor een soort hulpmotor die kortstondig 20 pk extra levert, maar die ook een naadloos werkend start/stop-systeem mogelijk maakt. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de GT4 een soort elektromotor meekrijgt. Daarnaast mogen we onze borst naar verluidt natmaken voor minder rappe versies, die worden uitgerust met zescilinder-motoren.

Al met al pittige concurrentie dus voor auto’s als de Porsche Panamera, de BMW 6-serie Gran Coupé en de Audi A7. We zijn benieuwd! (Via: Autocar)