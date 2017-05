Mercedes-Benz CLA (2013-heden) – occasion video & aankoopadvies

Na het grote succes van de CLS wilde Mercedes het trucje nog een keer herhalen in een ander segment. Uit de hoge hoed kwam de CLA, net als de CLS een “vierdeurs coupé”, maar dan met een vriendelijker prijskaartje.

De CLA is namelijk gebaseerd op dezelfde technische bodem als de A-klasse en valt daarmee een tweetal stappen lager in de Mercedes hiërarchie. In tegenstelling tot de iets grotere, achterwielaangedreven C-klasse heeft de CLA in de basis voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is optioneel en onder de kap zijn alleen maar viercilinders te vinden. Ook de 381 pk sterke CLA45 AMG heeft een vierpitter en dat is dan ook de meest krachtige die op dit moment op de markt is.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan dik 300 Mercedes CLA’s aangeboden. Meer dan tweederde heeft een benzinemotor en meer dan driekwart een automatische versnellingsbak. De later geintroduceerde Shooting Brake (station) vormt een derde van het aanbod.

De prijzen beginnen bij 23 mille. De vanafprijzen zijn daarmee zo’n 50% duurder dan de A-klasse.

Pluspunten

Imago

Degelijkheid

Rijeigenschappen

Iedereen weet wat de ster voorop betekent.

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

De kleinste Mercedes-Benz met een coupé-achtig daklijn is geen recept voor enorm veel ruimte. Het ziet er wel lekker uit.

Het interieur en interieurkwaliteit zouden kunnen tegenvallen als je deze vergelijkt met grotere Mercedessen.

Rammeltjes en kraakjes komen frequent voor. Onder andere stoelen, display van de navigatie niet, scharnieren van de armsteun en deurpanelen kunnen bijgeluiden produceren.

Diverse rammels

De veiligheidsgordels veroorzaken slijtplekken op de bekleding van de B-stijl.

Onderstel

Comfortabel is niet het eerste woord waaraan je denkt bij het onderstel van de CLA. Een sportonderstel en grote(re) velgen maken het nog erger, dus maak (ook) een proefrit over slechtere wegen.

Een CLA die naar één kant trekt, kan een softwareprobleem hebben wat met een update kan worden verholpen.

Aandrijflijn

Trillingen op snelweg snelheden kunnen worden veroorzaakt door het differentieel op de achteras (voor 4Matic versies). Banden, velgen en uitlijning lijken overigens ook vrij kritisch voor een trillingsvrij rijdende CLA.

De A160 en A180 CDI met 1.5 diesel zijn niet bepaald flitsende klanten.

Elektronica

De eerste CLA’s hadden soms elektronische issues, maar gelukkig was je toch al van plan netjes alle knoppen te testen.

Het keyless-entry werkt soms niet. Het wil soms helpen om de batterij in de sleutel te vervangen.

