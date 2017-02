Mercedes-Benz SLR Mclaren sinds 2011 achtergelaten

Een schitterende Mercedes-Benz SLR Mclaren in maagdelijk wit; verwaarloosd achtergelaten ergens in Tjechië. We pinken even een traantje weg..

MagProDriverCZ laat weten dat dit icoon sinds 2011 staat weg te rotten, nadat het in beslag is genomen door de politie. En zoals dat wel vaker gaat, mag er niets met de auto gebeuren totdat het onderzoek van de politie is afgerond. Iets met diefstal, een leasemaatschappij en deze schoonheid.

Stel dat het waar is? Dat deze bak al zes jaar niet meer is aangeraakt, hoe zou hij er dan aan toe zijn? Is het inmiddels het thuis geworden van een kolonie ratten? Een jong gezinnetje van een kat? Of gaat hij uiteindelijk ten onder aan de elementen van moeder natuur? Tja, de elektronica kan wel een beurtje gebruiken. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de motor en de remmen. We zullen het waarschijnlijk niet te weten komen. Zodra de politie haar onderzoek heeft afgerond wordt de auto verkocht op een veiling.

In de betere dagen was deze auto een geduchte tegenstander van de Ferrari Enzo en de Porsche Carrera GT. In tegenstelling tot deze twee was de SLR meer gericht op comfort. Desalniettemin knalde die er net zo hard vandoor. Aangedreven door die 5,4 liter grote V8 met huilende supercharger.

