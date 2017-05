Mercedes dealer flipt Maybach S600 op Marktplaats

Maar wacht...dat is toch? Ja inderdaad, deze luxe slee stond laatst nog bij Domeinen!

Onlangs kwam deze dikke Mercedes-Maybach S600 voorbij op onze webpagina. De auto stond namelijk bij Domeinen. Dat is op zich al redelijk bijzonder, zo’n Dickschiff dat in beslag genomen is door de overheid. In dit geval was het echter dubbel leuk, want het bleek om hetzelfde exemplaar te gaan waarmee @wouter een rondje deed in 2015 (rijtest).

Met dank aan oplettende lezer Pieter kregen we te horen dat de Maybach door onze overlords aan iemand ‘gegund was’ voor 125.000 Euro, exclusief 15 procent opgeld. Een snelle rekensom leert ons dat dit resulteert in een totale kostenpost van 143.750 Euro voor de nieuwe eigenaar. Superdeal!

Met dank aan oplettende lezer Tijs weten we echter dat de nieuwe eigenaar niet jarenlang zal genieten van de S600. Dat komt níet omdat de beste man geliquideerd wordt door de vorige eigenaar, maar omdat de nieuwe eigenaar niemand minder is dan Mercedes dealer Stern Auto in Amsterdam.

De advertentie vermeldt nog altijd dezelfde 19.173 kilometer op de teller. Stern wil graag 159.950 Euro hebben voor de Mercedes-Maybach. Maar goed, voor de extra Ekkermannen zullen ze vast even checken of het oliepeil nog wel oké is. En zonder gein: ze hebben natuurlijk het risico genomen een kat in de zak te kopen, terwijl de toekomstige koper bij hen kan aankloppen mocht er iets mis gaan.

Top tip voor potentiële kopers: stel voor aankoop even de vraag ‘wat heb je er zelf eigenlijk voor betaald?’