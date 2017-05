Mercedes en AMG ontwikkelen enorm sterke torren

Mercedes geeft de term beetlejuice een andere lading.

Mercedes is noest aan het werk om kleine turbo-torretjes te ontwikkelen voor de nieuwe modellen op basis van het MFA2-platform. Naar verluidt gaan er niet minder dan acht modellen gebouwd worden op deze voorwielaangedreven basis, onder andere de nieuwe A-klasse en B-klasse.

Onlangs zagen we al een voorproefje van de dingen die komen gaan met de Concept A sedan. Het plan was om ook Infiniti’s te bouwen op platform maar dat gaat inmiddels niet meer door.

Desalniettemin wil Mercedes kennelijk doorgaan met het opzoeken van de onderkant van de markt. Zowel Mercedes zelf als subdivisie AMG scoorden vorig jaar recordcijfers qua verkoopaantallen. Ook de kleinere modellen dragen daar hun steentje aan bij. Bovendien wil Mercedes graag een jonger klantenbestand aanboren.

Voor de kleine auto’s, zijn ook kleine motoren nodig. Momenteel zijn de kleinste motoren die je kan krijgen in de A-klasse de M270 (benzine) en OM607 (diesel). De eerste is 1.6 liter groot, de tweede 1.5 liter en stiekem afkomstig van Renault. Voor de nieuwe kleine Merc’s is Mercedes echter bezig aan nóg kleinere motoren.

Met de interne code M282 ontstaan downsize-torretjes met een inhoud van 1.2 respectievelijk 1.4 liter. Een stapje hoger komt de M260 met 1.6 of 2.0 liter. Op basis van deze laatste motor komt er ook weer een AMG-variant die helemaal met de hand gebouwd zal worden en intern M133 genoemd wordt.

Het gerucht gaat dat van deze motor niet alleen een extreem opgepompte versie gebouwd zal worden met een dikke 400 pk, maar ook een ietwat mildere variant. De kleinere Mercedes-AMG modellen kunnen zodoende naar voorbeeld van hun grotere broers aangeboden worden met twee verschillende AMG-varianten. Naast de ’45 AMG’ modellen komen er waarschijnlijk ’40 AMG’ modellen. Per slot van rekening doen concurrenten BMW en Audi al iets soortgelijks in dit segment met hun M240i/M2 en S3/RS3, dus dan kan Mercedes niet achterblijven.

Lease jij binnenkort een A120?