Mercedes GLE coupé is te heet in Delft

Krijg je met zo'n sportief aflopende daklijn op een dikke SUV, gaan ze zich ook meteen gedragen als een echte supercar.

De GLE coupé (rijtest) mag dan een schaamteloze kopie van de BMW X6 zijn, een dikke bak is het wel. Dat geldt zeker voor het exemplaar dat afgelopen nacht affikte aan de Van Paassenkade in Delft. De eigenaar van de auto heeft bij het samenstellen van zijn bolide het geijkte pad gelaten voor wat het is. In plaats daarvan koos hij voor een matte gouden wrap en swekkerige details zoals een klein geel streepje in de zwarte velgen en een zwart gemaakt logo op de neus. Het zal niet iedereen’s smaak zijn, maar hoe dan ook moet je beschikken over een gezonde dosis autoliefde om aan dit soort uiterlijke verfraaiing te beginnen.

Zodoende is het nog pijnlijker als zo’n geliefkoosd object in de hens wordt gestoken en grotendeels in vlammen op gaat. Helaas is dat precies wat hier lijkt te zijn gebeurt, hoewel de politie geen voorbarige uitspraken wil doen over de oorzaak van de brand. Zeker is wel dat enkele dagen geleden in dezelfde buurt ook al een bestelbusje in vlammen opging.

Volgens District8 was de eigenaar van de auto zwaar aangeslagen door het incident, waar we ons iets bij kunnen voorstellen. Een naastgelegen huis werd ook beschadigd door de brand. Ellende alom dus, maar gelukkig hebben we de foto’s nog, op autojunk. Tenminste, volgens ons gaat het om deze GLE 350 met AMG goodies, of het moet een dubbelganger zijn. Hoe de Merc eruit zag in betere tijden check je als je op het plaatje hieronder klikt, of HIER en DAAR.