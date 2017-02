“Mercedes heeft enorme stappen gemaakt met de motor”

Blufpoker of kan de concurrentie vast inpakken?

We kunnen er lang of kort over lullen, maar Mercedes is sinds de intrede van de turbomotor in 2014 hét te kloppen team. Afgezien van de coureurs en de hele bedrijfsinfrastructuur hebben de Duitsers vooral veel voordeel van hun beresterke 1.6-liter V6. Het goede nieuws: Renault zou met alleen al de motor een tijdswinst van 0,3 s per rondje pakken. Het slechte nieuws: Mercedes gaat daar mogelijk echt niet bang van worden.

Volgens de cowboys van Force India, een renstal die met Mercedes-motoren rijdt, hebben de Duitsers deze winter een “unprecedented step” voorwaarts gezet met de ontwikkeling van de motor. Force India beschikt al over data van de motor omdat er natuurlijk druk getest moet worden in de simulator en het team is zeer onder de indruk van de progressie die Mercedes heeft geboekt. Ze zetten dan ook in op een derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Met het oog op de nieuwe auto’s en regels voor komend seizoen herinneren we je er nog even aan dat de luchtweerstand toeneemt, vooral door de bredere banden. Daardoor spelen motoren mogelijk een nog grotere rol dan voorheen.

Het wordt dus even afwachten hoe goed Renault Sport z’n huiswerk heeft gedaan. We vertrouwen er wel op dat ze bij Red Bull een prima auto kunnen tekenen, maar uiteindelijk draait het in de autosport gewoon om keiharde pk’s. Vlak trouwens ook de mannen van Ferrari niet uit.

PS: we zouden het bijna vergeten, maar de nieuwe Mercedes wordt later vandaag onthuld.