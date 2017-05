Mercedes maakt Formule 1 kijken een beetje simpeler

En de Duitsers vinden ook meteen een manier om de veelbesproken shark fin een nuttige bestemming te geven voor de kijker.

Juist voor de niet-diehard kijker kan het soms lastig zijn om te zien welke coureur in een willekeurige auto zit. De gele camera voor de tweede rijder van het team kan een handje helpen, maar wie het kampioenschap niet op de voet volgt weet dat nog steeds niet in één oogopslag welke rijder in dat ding zit. Helmen bieden soms wat houvast al is ook dat geen waterdicht systeem voor de incidentele kijker.

Mercedes biedt gelukkig de oplossing!

De Duitse renstal heeft namelijk de opgefriste livery onthuld die vanaf de aankomende GP van Spanje (dit weekend!) wordt gebruikt. Meest opvallend is dat de shark fins op de W08 nu duidelijk laten zien wie er in de auto zit. Bovendien zijn de startnummers op de neus groter geworden en is nummer 77 (van Bottas dus) vanaf nu blauw. Sympathieke gasten, die luitjes bij Mercedes.

We gaan er trouwens van uit dat meerdere teams Mercedes’ voorbeeld zullen volgen, aangezien de F1 Strategy Group heeft besloten dat het voor de fans duidelijker moet worden welke coureur in welke auto zit.