Mercedes maakt twee speciaaltjes van de G-Klasse

Zelfs een oude baksteen kan je nog nieuwe trucjes leren.

Het blijft een icoon, die aloude G-Klasse. De auto heeft al talloze keren geruchten dat ‘ie uit productie zou worden genomen overleefd. Maar het einde voor de ouwe lobbes komt nu écht in zicht: in Frankfurt later dit jaar gaan we kennis maken met de nieuwe G-Klasse. Volgens Mercedes blijft ook de nieuwe G de same Ol’ G, maar wij houden ons hart vast.

Tussen het moment dat de nieuwe G op de beurs staat en beschikbaar is voor klanten, zal echter ook nog wat tijd zitten. Daarom komt Mercedes om de oude G zijn (vermoedelijk) laatste levensjaar te laten overleven op de proppen met twee speciale edities. Voor de G350 CDI en de G500 komt de Designo Manufaktur Edition beschikbaar en voor de G63 en G65 (rijtest) de minder tof klinkende Exclusive Edition.



Designo Manufaktur Edition:

De Designo Manufaktur Edition is leverbaar in de kleuren Designo Magmarot, Designo Mysticweiss Bright en Obsidianschwarz. De auto beschikt over zwarte 19″ AMG-velgen met 275 millimeter brede banden. Verder zijn verschillende uiterlijke elementen uitgevoerd in het zwart, zoals de stootstrips, de lamellen van de grille, de buitenspiegels en de afdekkap voor het reservewiel.

Binnen vind je leder afgezet met rode stiksels, een sportstuur, rode gordels, zwarte sierlijsten en één extra baaaadge terug in de speciale G. Om het geheel af te maken is de SUV oude stijl volgehangen met het Exclusive-Pakket, Chroom-Pakket én het Sport-Pakket.



Exclusive Edition:

De Exclusive Edition voor de AMG varianten hebben op de voorkant een speciale beschermingsplaat van roestvrij staal. Op de flank worden de jaren ’80 herboren in de vorm van een kekke AMG-striping. Tevens zijn de zijkanten voorzien van stootstrips uitgevoerd in donker aluminium. De afdekkap voor het reservewiel is in dit geval uitgevoerd in carrosserie-kleur.

Nu we het daar toch over hebben: voor de Exclusive Edition is een nieuwe kleur beschikbaar genaamd AMG Monzagrau Magno. Een goede naam, maar de kleur zelf is vrij saai, namelijk mat grijs. De velgen meten in dit geval 21″ en worden gecomplementeerd door banden met een breedte van 295 millimeter. Dikke walsen dus.

De speciale G’s zijn vanaf vandaag te bestellen en zullen vanaf september worden uitgeleverd. In Duitsland bedragen de prijzen 109.879 Euro respectievelijk 121.683 Euro voor de G 350 d en G 500 Designo Manufaktur Edition. De G63 en G65 Exclusive Edition kosten bij onze oosterburen respectievelijk 163.125 Euro en 287.659 Euro. Maar goed, wil je ze op Nederlands kenteken hebben, dan komt daar uiteraard nog een enorme bak geld bij op last van Jeroen Dijsselbloem.