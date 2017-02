Mercedes plaagt met de dikste G-klasse ooit

Afgaande op de kentekenplaat komt er een dikke V12 in te liggen...

En afgaande op de rest van de foto wordt het een G-klasse met de brede wielkasten van de 4×4², bovendien wordt het een cabrio! Best bijzonder, want Mercedes bouwde de 6×6 op basis van de G63 AMG en de 4×4² is helemaal geen AMG, maar een G500.

Het is dus nog even afwachten wat Mercedes-AMG voor ons in petto heeft. Het wordt in elk geval dik. Overigens reed Wouter een poosje geleden een rondje met de “reguliere” G65 AMG. Hoe een terreinbeul met 600+ pk sterke V12 onder de kap ongeveer rijdt, check je HIER.