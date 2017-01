Mercedes punt de GLA en GLA45 AMG lichtjes bij

Het aantal wijzigingen blijft redelijk binnen de perken en toch weten de Duitsers er een persbericht van te bouwen waar je U tegen zegt.

Uiteraard hebben we de krenten voor je uit de tekstuele pap gevist, dus daar gaat ‘ie! De GLA krijgt voor komend modeljaar nog meer motoren én een verse GLA45 AMG Yellow Night Edition. Maar we lopen op de zaken vooruit, wat veranderde er qua uiterlijk aan de GLA?

De compacte SUV die sinds 2013 op de markt is werd vooral op het gebied van verlichting aangepakt. Een LEDje hier, een mistpitje daar en daar houdt het eigenlijk wel zo ongeveer mee op. Ook de vormgeving van de bumpers werd iets gewijzigd. Verder werd ook het interieur lichtjes aangepakt.

Op motorengebied is het belangrijkste nieuws de komst van de GLA 220 4Matic, met 184 pk en 300 Nm. Deze vult het gat tussen de benzineversies met 156 en 211 pk. Verder kan de GLA 45 AMG er weer even tegenaan dankzij nieuwe aerodynamica. De geblazen 2.0 levert nog steeds 381 pk en 475 Nm, waarmee het specifieke vermogen nog steeds bijzonder hoog is. Als kers in de appelmoes komt er een Yellow Night Edition van de rapste GLA, die is gespoten in stemmig zwart met gele accenten.

Vandaag gaat de verkoop van de verse GLA van start.