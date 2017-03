Mercedes roept wereldwijd 1 miljoen auto’s terug

'Hé Dieter, heb jij een vuurtje voor me?'

Mercedes-Benz kampt met een probleempje met zo’n 1 miljoen auto’s uit de C- en E-Klasse als ook enkele daarop gebaseerde SUV’s. Tijdens het starten kunnen elektronische onderdelen te warm worden, waardoor de plastic behuizing kan smelten, roken of zelfs gaan branden. Naar het schijnt zijn er al 51 Mercedessen op deze manier aan een rokend doch vroegtijdig einde gekomen, waarvan een dertigtal in de Verenigde Staten. Gewonden zijn er tot nog toe niet gevallen.

Het gaat om auto’s die tussen 2015 en heden zijn gefabriceerd, maar het zal nog tot juli duren voor Mercedes voldoende onderdelen op voorraad heeft om de terugroepactie te kunnen aanvangen. Aanvankelijk zal gestart worden in de Verenigde Staten, maar ook in Europa moeten er auto’s terug naar de dealer. In Duitsland zou het gaan om zo’n 150.000 auto’s, hoeveel exemplaren in Nederland terug moeten is nog niet duidelijk. Volgens de fabrikant is reparatie binnen een uur geregeld.



Met dank aan Dennis en Sjoerd voor de tip!