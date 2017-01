Mercedes S-Klasse (1999 – 2006) – occasion video & aankoopadvies

De Mercedes S-Klasse is een ultieme occasion voor degene die op zoek is naar comfort. Maar waar moet je op letten?

De S-Klasse. Eindbaas aller Mercedessen en misschien wel eindbaas aller auto’s als je op zoek bent naar comfort gecombineerd met de nieuwste technieken. De S-Klasse is traditiegetrouw de auto waarop Mercedes haar grootste en belangrijkste innovaties op presenteert. Als het op een S-Klasse zit kun je er bijna geld op inzetten dat het over tien jaar bij alle concurrenten ook te krijgen is.

Zo ook bij de W220 generatie S-Klasse. Die bracht AirMatic luchtvering, stoelventilatie, de mogelijkheid om zonder gebruik van de sleutel de auto te openen en starten, Distronic (cruisecontrol met automatische afstandsregeling tot je voorganger) en Active Cylinder Control, een systeem dat cilinders kon uitschakelen voor brandstofbesparing. Ook was het de eerste Mercedes met gordijnairbags. De S-Klasse W220 was leverbaar als verlengde uitvoering (Lang) en er waren ook versies met vierwielaandrijving, afhankelijk van de gekozen motor. Er is een facelift doorgevoerd in 2003 die niet heel veel uiterlijke verschillen met zich meebracht maar des te meer onderhuidse verbeteringen.

Motorisch gezien was er keuze uit diesels (197 tot 260 pk) en benzinemotoren (224 tot 612 pk). Daarbij moet aangetekend worden dat de 444 pk sterke S63 AMG zeer, zéér zeldzaam is. Hij werd slechts een maand lang gebouwd. Daardoor is hij waarschijnlijk nog zeldzamer dan de toch al niet makkelijk te vinden S65 AMG met 612 pk.

Aanbod op Marktplaats

Op Marktplaats.nl staan dik 170 W220’s te koop. Daarvan zijn er ongeveer 60 voorzien van een dieselmotor, de rest heeft een benzinemotor. Alle W220 S-Klasses hadden standaard een automaat, de meeste een vijftraps maar een paar jaar voordat de S-Klasse uit productie ging werd op een aantal motoren ook nog de zeventraps automaat leverbaar. De duurste auto’s kosten nog slechts een slordige 30.000 euro, terwijl de opknappertjes al voor 2.000 euro weg mogen.

Pluspunten

Comfortabel

Veel slimme techniek

De vorige eigenaar of eigenaren hebben de afschrijving voor hun rekening genomen

Aandachtspunten

De reden dat sommige auto’s goedkoop worden aangeboden is simpel: reparaties kunnen enorm in de papieren lopen. Een auto met een sluitende onderhoudshistorie zonder bezuinigingen is wat je wil.

Auto’s van voor de facelift worden bekritiseerd om hun bouwkwaliteit. Er wordt op fora veel geklaagd over elektronische storingen bij deze auto’s. Veel voorkomend zijn problemen met het COMAND multimediasysteem van de eerste auto’s, maar deze zijn vaak door de dealer onder garantie geüpdatet. Toch kan het geen kwaad om te checken of alle knopjes doen wat ze moeten doen.

Een groot probleem dat zelfs tot rechtzaken heeft geleid in de Verenigde Staten: als de afvoer van de ventilatieopeningen onder de voorruit verstopt raakt door bijvoorbeeld bladeren of sneeuw, dan kan deze vollopen met water en overstromen. De boosdoener is een klep die vast komt te zitten waardoor het water zich kan ophopen. Het water loopt dan het interieur in en kan kortsluitingen veroorzaken. Door de klep te verwijderen is het probleem opgelost. Check of dit gebeurd is en zo niet: of het droog is in het vooronder, ook onder de voetenmatten.

Bijna alle W220’s zijn voorzien van luchtvering. Er zijn twee dingen die stuk kunnen gaan aan luchtvering. Ten eerste de pomp, als die stuk is zakt de auto op vier hoeken door z’n hoeven. Ten tweede de balgen bij de wielen. In dat geval zal de S in één hoek laag blijven hangen. Als er kleine lekkages zijn dan kan het zijn dat de auto nog wel op niveau komt, maar dat de pomp te hard moet werken en daardoor doorbrandt. Goed controleren of alles luchtdicht is dus, met name de achterzijde is gevoelig. Wil je dit alles voorkomen: er zijn aftermarket oplossingen om je W220 om te bouwen van lucht naar stalen veren met schokdempers. Liever door met luchtvering? Dan kan het lonen om een specialist te zoeken die het systeem voor je reviseert, dat is een stuk goedkoper dan kapotte onderdelen vervangen bij de dealer. En afhankelijk van de problemen die er zijn, zijn er ook zowel officiële als aftermarket reparatiekits die je zelf kunt toepassen en die je enorm veel extra problemen (en dus geld) kunnen besparen.

Een ander aandachtspunt is ABC (Automatic Body Control): het is mooie techniek, maar reparaties zijn duur door de extreem hoge prijzen voor onderdelen. Met name de vroege modeljaren zijn berucht om hun problemen met dit systeem, dus wellicht is het verstandig die te mijden. Waar de dealer graag alles wil vervangen, is de ervaren specialist vaak bereid alleen het specifieke onderdeel te vervangen of te reviseren, wat enorm veel geld kan schelen.

De centrale vergrendeling is gevoelig voor storingen. Vervangen moet bij de dealer en is niet goedkoop.

De S320 CDI van voor de facelift had problemen met injectoren die stuk gingen. De nieuwe injectoren moeten ook ingelezen worden op de ECU, wat het een specialistisch en duur klusje maakt.

Een ander probleem met de injectoren van de S320 CDI is dat de pakkingen het begeven waardoor de injectoren als het ware versmelten met de cilinderkop. Als een injector dan vervangen moet worden moet de hele cilinderkop vervangen worden.

Roest is een probleem, met name voor auto’s van 2003 en eerder. Grappig genoeg gaf Mercedes dertig jaar garantie tegen roest, maar alleen als de auto volgens bepaalde voorwaarden werd onderhouden en regelmatig gecontroleerd.

De V12’s zijn heerlijk, maar niet vrij van problemen. Wees bereid om veel uit te geven aan onderhoud als je voor zo’n auto kiest. En vraag je af of een V8 niet lekker genoeg is.

Ook de S400 CDI is niet de meest onderhoudsarme motor.

Voor een auto in deze klasse is de kofferruimte eigenlijk te klein, vinden sommige mensen op het grote boze internet. Volgens ons valt het wel mee.

