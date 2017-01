Met deze A8 tikt Michael van Gerwen de 180 aan

Of komt er iets nieuws op de oprit?

Zojuist heeft Michael het WK Darts gewonnen en incasseert daarmee 350 duizend pond (een slordige 410 duizend euro), hij heeft dus voldoende budget om in 2017 een nieuwe ride aan te schaffen. In de Order of Merit, waar het prijzengeld van de laatste twee jaar wordt opgeteld, staat hij bovenaan met 1 miljoen pond (omgerekend 1,3 miljoen euro). Maar dat is dus alleen het inkomen van de laatste twee jaar, zijn totale inkomen wordt geschat op ruim 3 miljoen. Met deze laatste overwinning komt het wellicht boven de 4 miljoen uit.

Zijn huidige auto is een Audi A8, het model dat zelfs door onze koning Willem Alexander verkozen werd tot dienstauto. De A8 van Mighty Mike is in 2015 geleverd door Audi Centrum Roosendaal. Als we ons niet vergissen is het een pre-facelift model, meer afbeeldingen daarvan vind je in de gallery. Het is echter een leaser, via Dé Lease Maatschappij (DLM). Net zoals zijn vorige auto, dat was een BMW X5 (E70):

Ideeën voor een nieuwe en passende auto van de zaak vernemen we graag hieronder. Een groen monster ofzo?