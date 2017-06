Met deze auto rijdt Afrojack dit jaar de Gumball 3000

De kauwgombal drieduizend komt er weer aan. Herken jij de auto waar Afrojack mee aan de start verschijnt?

De Gumball 3000 is inmiddels vaste prik geworden op de jaarkalender van de aimabele DJ. Vorig jaar reed de digitale plaatjesdraaier de rally samen met mattie Jeroen van den Berg. Het duo ging op pad met een Bentley Bentayga en de Lamborghini Aventador SV van Afrojas zelf. De Superveloce moest echter kort na de rally het veld ruimen. Misschien had dat te maken met de dikke boete waar de muziekheld tijdens de rally tegenaan liep.

Maar geen nood, want samen met Jeroen kocht onze jas ook een Bugatti Chiron. In tegenstelling tot de Chiron van Perridon laat deze echter nog even op zich wachten.

Dus moest er voor de kauwgombal van dit jaar een andere waggie gevonden worden. Inmiddels weten we waar de keuze op gevallen is. Deze nieuwe Aventador S moet de rol op zich nemen als substitute van de Bug. Via Instagram slingerde Afrojack een granige video en onderstaand plaatje van de achterkant de wereld in.

De auto is nu nog KOMO-grijs, maar de kans is groot dat daar voor de rally nog verandering in komt. JD Customs wordt namelijk genoemd bij de hashtags en zij zorgden vorig jaar ook al voor een kekke wrap. Zo komt er in ieder geval geen steenslag op de lage neus van de vechtstier.