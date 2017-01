Met deze E63 S is in een korte tijd zeer veel gereden

Alsof het een diesel is.

De E-klasse is natuurlijk het boegbeeld van de klassieke taxi in Europa. Dat een AMG ook uitermate geschikt is om kilometers te maken bewijst deze E63 S (rijtest) uit 2014. Op de teller staat maar liefst 208.388 kilometer.

Gedeeld door zeven dagen in een tijdsbestek van twee jaar komt dat neer op dik 285 kilometer per dag. Aan de hand van deze formule zou de AMG iedere twee dagen bij de pomp moeten hebben gestaan. Yikes!

De dikke E-klasse heeft één vorige eigenaar en ziet er voor de rest nog keurig uit. Het betreft hier de extra sportieve ‘S’ versie van de E63. In plaats van 557 pk en 772 Nm heb je 585 pk en 800 Nm uit de 5,5 liter grote biturbo V8. Daarnaast koos de vorige eigenaar voor de 4MATIC optie. Gezien de gemaakte kilometers geen overdreven keuze. Bijna 600 pk op de achterwielen in winterse omstandigheden kunnen immers voor de nodige glijpartijen zorgen.

De zwarte sedan wordt aangeboden in Nijkerkerveen en moet 71.950 euro opleveren. Eventuele garantie, wellicht niet overbodig, kan in overleg worden geregeld.

Met dank aan Joost en Roberto voor de tip!