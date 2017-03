Met deze Mercedes kom je ver in het leven

Of in ieder geval ver in de blubber.

Als we de G-Klasse even buiten beschouwing laten, was de Mercedes W124 misschien wel de laatste ouderwets onverwoestbare Mercedes. Oké, de W140 S-Klasse en R129 SL behoorden ongeveer tot dezelfde generatie, in ieder geval optisch. Het waren de laatste Mercs met geribbelde achterlichten. Die topmodellen waren echter, wellicht mede door complexere technieken, al flink wat storingsgevoeliger dan hun modalere broer.

Wat ook bijdraagt aan het imago van de W124, is dat opvolger W210 juist relatief slecht was. Bij deze opmerking moet ik even wegduiken voor @willeme die boos zijn autoblog-mok naar mijn hoofd slingert. Volgens hem kan je zo’n W210 met een goede historie namelijk prima inzetten als puike gezinsbak, als je maar weet waar je op moet letten. Desalniettemin kent de W210 niet de beste reputatie. Het was één van de eerste Mercs die uitkwam na een grote kostenbesparingsronde bij het merk en dat vertaalde zich naar enkele problemen, zoals roest.

Een auto die tegen een stootje kan dus, die W124. Maar het kan altijd robuuster, ook binnen het Mercedes concern. Niet alleen met een oude G-wagon, maar vooral met een Unimog. Mensen rijden Le Dakar met zo’n UNIversal-MOtor-Gerät. Anabolen Arnold had er ook een. Alleen dat koetswerk, daar kan je eigenlijk niet mee komen aanzetten bij de club. Tenzij je naar een club gaat waar je niet dood gevonden wil worden.

Dus je wilt een andere koets, maar wel de noestheid van de auto bewaren. De oplossing zie je in de gallery hierboven. Het goede nieuws: het ding is te koop en nog voor weinâg ook. Maar 5.000 Euro bedraagt de vraagprijs. Het slechte nieuws: het ding staat in Litouwen. We hebben geen idee hoe je de tocht naar deze achtertuin van Putin kan overleven. De terugweg daarentegen moet geen problemen opleveren.