Met dit carbon frame wil Ford de nodige kilo’s besparen

Niet alleen kleine motoren zorgen voor een lager brandstofverbruik. Gewicht is minstens zo belangrijk.

Autofabrikanten doen er alles aan om (op papier) een laag verbruik te realiseren. Grote vlaggenschepen die voorheen enkel met dikke achtcilinders werden geleverd zijn nu ook verkrijgbaar met zescilinders en stadsgebakjes gaan massaal aan de driepitter. Gewichtsbesparing is een ander belangrijk ingrediënt om het verbruik omlaag te krijgen. We zien het bijvoorbeeld bij BMW, waar men gebruik maakt van carbon techniek bij de 7-serie (rijtest).

Waar we vroeger enkel carbon zagen bij exclusieve supercars, zien we nu het exotische materiaal steeds vaker terugkomen bij de gewone auto. Het is goed mogelijk dat een reguliere Ford straks ook over de nodige carbon-techniek beschikt. In samenwerking met het Canadese Magna hebben de twee partijen een carbon subframe ontwikkeld. Het gewicht is met 34 procent afgenomen in vergelijking met een stalen frame.

Een groot verschil in vergelijking met een stalen frame is het ontbreken van tientallen componenten. Magna zegt dat een stalen frame bestaat uit maar liefst 45 onderdelen, terwijl het carbon frame uit minder dan 10 onderdelen bestaat. Om de vergelijking in een percentage uit te drukken: het carbon subframe heeft 87 procent minder onderdelen.

Magna gaat enkele prototypes produceren. Deze zullen vervolgens worden getest in diverse modellen van Ford. Het Canadese bedrijf is een begrip in de autowereld als gaat om het leveren en ontwikkelen van auto-onderdelen. Magna was onder andere verantwoordelijk voor de carbon motorkap van de Cadillac CTS/ATS-V. Ook de carbon grille van de Mustang Shelby Cobra GT500 is het werk van Magna.