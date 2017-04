MG vanaf 2019 weer in Europese showroom

In 2005 viel het doek voor MG, maar veertien jaar later komen ze terug naar het Europese vaste land.

In 2005 sloot Rover definitief de fabriekspoorten en dat betekende ook het einde voor MG. Op dat moment bouwden ze enkele stokoude Rovers als MG ZS en ZR, de iets minder stokoude MG ZT (op basis van de 75) en de in de basis dan al tien jaar oude TF. Een jaar later werden de rechten voor de TF en de naam MG verkocht aan Nanjing Auto, dat later op zou gaan in SAIC. Niet alleen werd de productie van de roadster hervat voor de Britse markt, ook ontwikkelde SAIC een hele reeks personenwagens voor de Chinese markt. Op dit moment zijn de compacte MG3 en kleine crossover GS ook te koop in Groot Brittanië.

Tot een oversteek naar de andere kant van het kanaal kwam het nooit en dat is gezien de MG3 en GS misschien ook helemaal niet zo erg. Gisteren trokken de Chinezen echter het doek van het schitterende MG E-Motion concept en die lusten we dan weer wel. Goed nieuws, want het is een voorbode van wat we kunnen verwachten van het ooit oer-Britse sportwagenmerk. En met ‘we’ bedoel ik ook echt jij en ik, want MG moet eind 2019 terugkeren op de Europese markt met een vernieuwd gamma, afgestemd op de eisen van de moderne Europeaan.

Tegelijkertijd wil SAIC, dat haar Europese hoofdkantoor onlangs vestigde in Luxemburg, ook de busjes van Maxus weer gaan verkopen in Europa. Dat gaan ze doen met de Maxus EV80, een elektrische variant van de LDV (Leyland Daf Vehicles) Maxus. Dat klinkt als een moeilijke businesscase, want de LDV Maxus was bij zijn introductie in 2005 al geen moderne bus, en is dat in 2018 al helemaal niet meer, elektrisch of niet.