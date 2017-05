Michael Schumacher geëerd tijdens voetbalwedstrijd

De rode baron wordt deze zomer in het zonnetje gezet.

Op 3 juli van dit jaar wordt er in Mainz in naam van Michael Schumacher weer gevoetbald voor het goede doel. Sporthelden uit diverse disciplines komen samen om een goede partij op de mat te leggen. Schumacher stond erom bekend zelf ook graag een balletje te trappen. Sommigen claimen zelfs dat hij het had kunnen redden als prof.

Dit jaar is de twee editie van de Champion-for-Charity wedstrijd. Duitse sporthelden Dirk Nowitzki (basketballer) en Miroslav Klose (voetballer) hebben al toegezegd van de partij te zijn, evenals Michael’s zoon Mick en zijn oude rivaal Mika Häkkinen. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de stichting van Dirk Nowitzki en naar ‘Keep Fighting’, een initiatief gelieerd aan Schuey himself. Meer over

Sinds het ongeval van de Duitser in 2013 is er, mede op verzoek van de familie, weinig concrete informatie vrijgekomen over de toestand van de kampioen. Toevallig werd vandaag bekend dat het Duitse roddelblad Bunte 50.000 Euro moet betalen aan de Schumachers omdat ze foutieve informatie over hem naar buiten hebben gebracht.