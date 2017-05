Milieudefensie start crowdfundingsactie tegen ‘130’

Een (klein) beetje nuance na de klik.

Milieudefensie is al enige tijd van mening dat de overheid jouw leven verkort. De luchtkwaliteit in Nederland is zó slecht dat Nederlanders volgens de boomknuffelaars ongemerkt het equivalent van ruim vijf sigaretten per dag ‘meeroken’. Vandaar hebben ze enige tijd geleden al een CO2-arme brandbrief naar de overheid gestuurd en zelfs de staat gedaagd voor de rechter. De rechtszaak laat echter al ruim een jaar op zich wachten, waardoor Milieudefensie zich nu genoodzaakt ziet om een spoedprocedure te beginnen.

“Sinds we de rechtszaak vorig jaar aankondigden zijn weer duizenden mensen overleden als direct gevolg van luchtvervuiling, nog eens vele tienduizenden werden ernstig ziek. Elke dag dat we vervuilde lucht inademen is er één te veel. Daarom willen wij nu een spoedprocedure beginnen.”

De linksdraaiende yoghurt-liefhebbers is het vooral een doorn in het oog dat de VVD de grootste partij is dat de overheid ons 130 laat rijden en kiest voor meer asfalt.

“De overheid doet veel te weinig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Sterker nog, de maximumsnelheid wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur, de invoering van milieuzones wordt gefrustreerd en er worden miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe wegen. Dit beleid laat zien dat de overheid lak heeft aan het recht op gezondheid.”

Een spoedprocedure kost echter geld en dat heeft Milieudefensie niet. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen, want dankzij gebrek aan asfalt staan we vaak in de file en dat kost onze economie miljarden Euro’s. Geld dat via de linkse grachtengordel eventueel door had kunnen sijpelen naar Milieudefensie.

Om de spoedprocedure toch te bekostigen, is Milieudefensie zodoende een crowdfundingsactie begonnen. Ze hebben zo’n 100.000 9.500 Euro nodig. Als het ze lukt om het benodigde bedrag binnen te angelen, stuurt Milieudefensie een nieuwe dagvaarding uit. In deze dagvaarding eisen ze dat de overheid per direct álles doet om overal in Nederland minimaal aan de Europese grenswaarden te voldoen.

De spoedprocedure fungeert daarmee als een soort 'voorloper' van de daadwerkelijke rechtszaak. Als besloten wordt dat de zaak urgent genoeg is, moet de overheid direct actie ondernemen.