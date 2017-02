Miljardair spendeert zijn geld nuttig

Toen Land-Rover aankondigde dat het zou stoppen met de productie van de legendarische Defender was menig autoliefhebber betreurd, er kwam een eind aan een Brits icoon.

Maar daar dacht de eindbaas van Ineos, Jim Ratcliffe, heel anders over. Hij zou niets liever willen dan de Defender blijven produceren. En hoewel Ineos een chemiebedrijf is kom je natuurlijk niet tussen een man en zijn droom! Jim is in gesprek geweest met Land-Rover om de productie van de Defender nieuw leven in te blazen. Helaas mocht het niet baten, dit idee werd van de baan geveegd.

Echter, nu kondigt Ineos aan zelf met een 4X4 te komen. En je raad het al; deze gaat sterk lijken op de Defender. Het wordt geen één op één kopie, maar een SUV die zijn filosofie met de Defender deelt. De CEO van Ineos ziet een gat in de markt. Hij wilt een pure en alternatieve tegenhanger bieden voor de “standardised “jelly-mould” sport utility vehicles”. De SUV die de beste man wil creëren is een off-roader die qua spirit op de Defender zal lijken maar in een modern jasje gestoken. Daarbij ligt de nadruk op meer kwaliteit en betrouwbaarheid. Het bedrijf stelt dat het honderden miljoenen zal investeren in het project en ze zullen expertise invliegen vanuit de hele autowereld.

Het is nog onduidelijk waar de auto gebouwd gaat worden. Dat wordt de eerstvolgende fase van het project. We zien hier een overeenkomst met andere dreamchasers, zoals Ferruccio Lamborghini. Deze man dacht dat het wel beter kon en volgde zijn droom. Laten we hopen dat het Jim mee zit. Hij dient wel vaart te maken want Jaguar Land-Rover heeft de opvolger van de Defender gepland voor 2019…

Met dank aan Sketcher en Robert110 voor de tips!