Miljoenenvilla met uitzicht op auto vanuit woonkamer

Kijken naar je bolide in stijl doe je met dit huis.

Het is eigenlijk zonde om een prachtige auto te stallen in een doodgewone garage. Je kunt alleen genieten van het uiterlijk van je auto als je ernaartoe loopt. Nee, dan kun je beter dit huis hebben. Met het ontwerp is rekening gehouden met autoliefhebbers. De garage bevat een glazen muur, zodat je vanuit de woonkamer naar je auto kunt koekeloeren.

Geïnteresseerden zullen helaas geduld moeten hebben. Op moment van schrijven staat het huis namelijk niet te koop. De villa werd in november 2016 verkocht aan de eerste bewoner. Sowieso is de locatie niet optimaal als je zaken in Nederland hebt. Het huis is namelijk gelokaliseerd in Australië.

Het gaat hier om een gloednieuw huis met vijf slaapkamers en vijf badkamers. De villa is in een moderne stijl gebouwd. Vorig jaar september werd het huis aangeboden voor 2,88 miljoen Australische dollar. In november werd de prijs verlaagd naar 2,68 miljoen.

De garage is groter dan enkel het gedeelte waar de Lambo staat geparkeerd. Er is namelijk nog een extra gedeelte waar nog eens twee auto’s kunnen worden gestald. Hoeveel de huidige bewoner uiteindelijk heeft betaald voor het optrekje is niet bekend.

Met dank aan Nick voor de tip!