Minister: “had Audi TT niet naar Pon moeten brengen”

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft een probleempje.

Kamp wordt momenteel namelijk tegen wil en dank meegesleurd in een corruptieschandaal dat betrekking heeft op het akkoordje tussen het ministerie van Defensie en Pon. Laatstgenoemde zou enkele jaren geleden medewerkers van defensie hebben “gefêteerd” zoals dat zo mooi heet. De importeur strooide bijvoorbeeld met kortingen op onderhoudsbeurten, gratis winterbanden en dat soort zaken.

Het doel achter deze traktaties is natuurlijk duidelijk. Pon wilde deals binnenhalen waarmee het voertuigen aan politie en defensie mocht leveren, want daar is héél veel geld mee gemoeid. De Volkskrant heeft het over een totaalbedrag van ongeveer een half miljard euro.

Twee ex-medewerkers van defensie hebben nu geklaagd dat minister Kamp in 2006 (Kamp was toen minister van Defensie) zijn Audi TT naar Pon bracht voor een onderhoudsbeurt. Kamp zou daar een fikse korting hebben gekregen. De minister probeerde zichzelf te redden met de volgende verklaring:

„Als ik nu terugkijk op wat er is gebeurd destijds, dan denk ik dat het beter was geweest als ik mijn auto niet naar Pon had gebracht, maar naar mijn eigen dealer in Zutphen. Als ik een factuur krijg van 1200 euro, en er zit een korting op van het autobedrijf, dan moeten ze dat zelf weten. Ik heb daar niet om gevraagd. Ik vraag nooit om korting. Ik heb daar ook geen verstand van.”

Juist ja, duidelijk verhaal. Op de vraag waarom Kamp z’n privé-auto destijds naar Pon bracht in plaats van naar z’n reguliere dealer, gaf Kamp aan dat hij zich dat niet kon herinneren.