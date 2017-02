Minister Schultz over de files van 2016

Meer. Files. Het VVD-kamerlid geeft inzicht.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag enkele cijfers bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Dat 2016 geen verbetering was ten opzichte van 2015 was al bekend. De VerkeersInformatieDienst (VID) gaf begin dit jaar al aan dat er sprake was van een toename van het aantal files in vergelijking met het jaar daarvoor.

De concrete fileknelpunten werden toen gecommuniceerd en nu komt Schultz met een brief die meer details aan het licht brengen. Volgens Mel is de filedruk met 13,1 procent toegenomen. De belangrijkste file-oorzaken zijn nog steeds de spitsfiles en files naar aanleiding van ongevallen.

De weggebruikers hebben gezamenlijk 61,4 miljoen uur extra moeten reizen. Een toename van 10,6 procent in vergelijking met 2015. Volgens de minister kende 2016 geen extreme filedagen. De langste filelengte voor een avondspits bedroeg vorig jaar 215 kilometer. In de laatste vier maanden was een flinke stijging van het aantal files waarneembaar, met een piek in november. Zoals al reeds bekend is de A4 bij Zoeterwoude-Dorp de grootste pain in the ass. Dit traject staat op nummer één in de top 10 fileknelpunten van 2016. Het afgelopen jaar werden er in totaal 69,9 miljard voertuigkilometers afgelegd. Een stijging van 3,1 procent ten opzichte van 2015.

