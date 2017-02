Moet je rijke ouders hebben om F1-coureur te worden?

Autosport is duur en een rijke papa en mama zijn een vereiste om het ver te schoppen. Toch?

Hoewel de betere F1-coureurs tot de bestbetaalde sporters ter wereld horen, is de weg om daar te komen peperduur. Bij de mindere F1-teams zul je geld moeten meenemen om te mogen rijden en datzelfde geldt ook voor eigenlijk alle raceklasses onder de Formule 1. Dat geld moet ergens vandaan komen en het is dan ook niet gek dat er met regelmaat gezegd wordt dat je enkel met rijke ouders het tot de F1 kunt schoppen.

Zo heeft onze Max bijvoorbeeld het geluk gehad dat papa Jos de vroege kartcarrière van zoonlief kon bekostigen, al is geld natuurlijk slechts een hulpmiddel. Geld dat op latere leeftijden ook van sponsors als Frits van Eerd kwam. Voorbeelden van F1-coureurs met welgestelde ouders zijn Nico Rosberg (vader was F1-kampioen Keke Rosberg), Carlos Sainz (vader is rallylegende Carlos Sainz Sr.), Romain Grosjean (vader is advocaat, moeder Marie-Helene begenadigd kunstschilder) en Daniel Ricciardo. De vader van deze sympathieke Ozzie, Joe Ricciardo, is de directeur van het beursgenoteerde GR Engineering en dat betaalde genoeg om Daniels seizoenen in de Formule BMW (ca. 300.000 euro) en Formule 3 (ca. 600.000 euro per jaar) te bekostigen.

Toch zijn verre van alle huidige F1-coureurs spoiled kids. De ouders van Kimi Raikkonen hadden het zeker niet breed. Zijn moeder Paula was secretaresse, vader Matti een bouwvakker, maar hij had soms wel drie banen om te zorgen dat Kimi en zijn oudere broer Rami konden racen. Naar het schijnt hadden zijn ouders ten tijde van het F1-debuut van Kimi nog een toilethokje in de tuin staan in plaats van een gewone WC binnen.

Een vergelijkbaar verhaal zien we bij Lewis Hamilton. Zijn ouders scheidden toen lil’ Lewis nog maar twee was en tot zijn twaalfde woonde hij bij zijn moeder. Toen hij zes was kreeg hij zijn eerste kart van zijn vader Anthony, waarbij hij later zou intrekken. Anthony beloofde zijn zoon te steunen zolang als hij zijn best deed op school, maar dat werd financieel steeds lastiger. Uiteindelijk moest hij zijn baan in de IT opzeggen en was hij als freelancer soms in wel drie banen tegelijk verwikkeld.

Bij debutant Stoffel Vandoorne ging het evenmin van een leien dakje. Vader Patrick Vandoorne is binnenhuisarchitect en tekende in die job een café bij een kartbaan. Kleine Stoffel was meteen enthousiast en begon met karten. Genoeg geld hadden de Vandoornetjes niet, maar iedereen zag dat Stoffel een talent was en lokale sponsers zorgden voor een succesvolle carrièrestart van de eerste Vlaming in de Formule 1.

Vandoorne wordt de teammaat van Fernando Alonso, een coureur die zelf ook actief is om via zijn eigen kartcentrum jonge talenten op te leiden en te ondersteunen. Niet zonder reden, want Fernando zelf heeft de start van zijn carrière ook te danken aan de eigenaar van de lokale kartbaan, die niet alleen de faciliteiten had, maar ook sponsors regelde voor de jonge Fernando (zie ook de foto boven dit artikel). Zijn ouders, werkten in een fabriek en een supermarkt en konden de kartcarrière van hun zoon zelf niet financieren.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. De vader van Sebastian Vettel was timmerman, de moeder Bottas begrafenisondernemer en de Marcus Ericssons vader (Eric?) voorzag huizen van een vers likje verf voor zijn geld. Al met al is het dus veilig om te zeggen dat talent simpelweg het allerbelangrijkste is. Als er dan vervolgens mensen zijn die in je geloven, dan is er een reële kans dat het geld ook wel beschikbaar komt. Ik zeg reëel, want er zullen gerust ook supertalenten zijn die door een gebrek aan geld het hoogste podium niet hebben gehaald. Aan de andere kant is met geld alles te koop, dat hebben mannen als Gaston Mazzacane en Alex Yoong wel bewezen.